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Frank Hoogerbeets'ten İstanbul depreminin ardından bir uyarı daha geldi!

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, ''Önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem  kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.   

Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Hollandalı Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.

''6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir''

Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.

Diğer konumlarla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bölgeyle ilgili olarak, diğer bölgeleri de tetikleyecek mi?

-Evet kesinlikle bu olabilir, gerçekleşebilir. Bundan 20 yıl önce İstanbul'da bunun gerçekleştiğini biliyoruz. İstanbul'un batısına baktığımızda burada depremlerin kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki büyük ölçekli bir depremin İstanbul'un batı kısmında olacağını öngörebiliriz.

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