Heyecan başlıyor! İşte Potada ilk hafta programı

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)

15.15 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)

17.30 Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

29 Eylül Pazar:

13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

15.15 Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor (Şahinbey)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)