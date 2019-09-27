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Ziya Selçuk'tan 5.8'le İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili çarpıcı açıklama

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5.8'le İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda deprem anında öğrencileri sorunsuz tahliye eden öğretmenlere teşekkür etti.

Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim"

Yaparken hassasiyet gösterdiğimiz afet tatbikatlarının ve eğitimlerinin faydasını yaşarken gördük. Dün yaşanan İstanbul depreminde çocuklarımızı sükunetle dışarıya çıkartan, korkan çocuklarımızı sakinleştiren ve ailelere de destek olan öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim.

14 okulda eğitime ara verildi

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde “ön tespit” incelemeler yaptı. Bu incelemeler neticesinde kontrol edilen 55 okuldan 14 okulda eğitime ara verildi. 

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