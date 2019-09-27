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İYİ Parti yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi! CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma iddiaları

25 Ekim 2017'de kurulan ve geride bıraklılan genel ve yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti'nin, 'önümüzdeki seçimler için AK Parti'yle yakınlaşıyor' şeklindeki söylentiler parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş vaziyette.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde, “CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı işbirliğinin sürüp sürmeyeceğinin Türkiye’de parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gidişine göre şekilleneceğini” diyerek Millet İttifakı'nın olmazsa olmazları olmadığının mesajını vermişti.

İYİ Parti’ye giden ülkücü kesim sıcak bakmıyor

Akşener’in bu açıklamasın ardından da kulislerde “İYİ Parti’nin AK Parti ile yakınlaşmak isteyebileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akşener ile 30 Ağustos resepsiyonunda da yakın diyalog kurduğuna” son olarak Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP'yi HDP üzerinden eleştirip 'rehini değiliz' söylemine dikkat çekilerek, “İYİ Parti, yeni dönemde CHP ile değil, AK PARTİ ile mi bir araya gelecek” sorusu tartışılmaya başlandı. Ancak İYİ Parti’nin AK Parti ile olası birlikteliğine “MHP’den ayrılıp, İYİ Parti’ye giden ülkücü kesimin sıcak bakmadığı” ifade ediliyor.

Oyların yönü yeniden AK Parti ve MHP'ye döner kaygısı

2023’te gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde hedefini “merkez sağ” ile birlikte “ülkücü taban” üzerine yoğunlaştırmak isteyen ve böylece oyunu artırma hesapları yapan İYİ Parti’nin, “olası AK Parti yakınlaşmasıyla bu tabandan gelmesi beklenen desteğin yönünü de yeniden AK Parti ve MHP cephesine çevirebileceği” ifade ediliyor.

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