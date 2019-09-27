İşte Fenerbahçe'nin derbi primi

Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray maçının galibiyet primini 2 milyon euro olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetim, kritik müsabaka öncesi kesenin ağzını açtı.

2 milyon euro

Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra’yı ziyaret etmesi bekleniyor.