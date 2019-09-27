İstanbul şiddetli sarsıldı! Dünya basını merakla takip etti
Salı günü Silivri sarsılmış ve acaba başka depremlerin tetikçisi mi diye düşündürmüştü. Depremin ardından dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin yankıları uluslararası kamuoyunun gündeminde... İtalyan, İngiliz, ABD ve Yunan basını depremi "son dakika gelişmesi" şeklinde paylaşarak geniş yer ayırdı.
ABD ajansı Associated Press, “5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’u salladı, hasar yok” başlığıyla yaşananları okuyucularına duyurdu. AP’nin haberinde Türkiye’nin fay hattının üzerinde olduğu belirtilirken, “1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin batısında 17.000’i aşkın insanın ölümüne sebep olmuştu. Uzmanlar, büyük bir depremin, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’u vuracağına dair bir süredir uyarılar yapıyordu” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror da depreme geniş ayırdı. Son günlerde İstanbul’daki depremlerin arttığına dikkat çekilen haberde depremi yaşayanların görüşlerine ve Twitter’daki yorumlara da yer verildi.
İtalyan basını depreme geniş yer ayırdı.
İtalyan il Messaggerio gazetesi depremi internet sitesinden duyurdu. Gazete, “İstanbul’da deprem, iki şiddetli sarsıntı: İnsanlar sokaklara çıktı, minaret yıkıldı” başlığını kullandı.
Manchester Evening News, İstanbul’daki depreme geniş yer ayırdı.
İngiltere’nin önde gelen yerel gazetelerinden Manchester Evening News, depremin İstanbul genelinde hissedildiğini ve bir caminin minaresinin yıkıldığını yazdı.
ABD’de basılan Miami Herald gazetesi de Associated Press’ten alıntı yaptıkları haberi okuyucularına duyurdu.