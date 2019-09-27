İstanbul şiddetli sarsıldı! Dünya basını merakla takip etti

ABD ajansı Associated Press, “5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’u salladı, hasar yok” başlığıyla yaşananları okuyucularına duyurdu. AP’nin haberinde Türkiye’nin fay hattının üzerinde olduğu belirtilirken, “1999 yılında yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin batısında 17.000’i aşkın insanın ölümüne sebep olmuştu. Uzmanlar, büyük bir depremin, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’u vuracağına dair bir süredir uyarılar yapıyordu” ifadesini kullandı.