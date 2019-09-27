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Doğalgaza zam var mı? Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal gaz fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada petrol fiyatlarıyla birlikte doğal gaz tarifelerinin değiştiğini ancak kısa vadede herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından enerji alanında sorun yaşanmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, deprem telaşıyla evini terk edenlerin evlerindeki doğal gazı kapatmaları gerektiğini söyledi. Bakan Dönmez ayrıca deprem vanaları olduğunu ve deprem anında gaz akışını bu vanaların kestiğini belirtti.

Doğal gaz ve elektrikte arz sıkıntısı yok, hatta bir miktar arz fazlası var.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elektrikte fazla arzın ihracı için şu anda Irak ile görüşüyoruz. Doğal gaz ve petrolde dışa bağlıyız. Bu nedenle dövizle alıyoruz. Doğal gaz tarifeleri petrol fiyatlarıyla birlikte hareket ediyor. Elektriğimizi doğal gazla elde ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki değişkenlik enerji ürünlerinin tamamını etkiler. Hemen hemen bütün ülkelerde bu şekilde devam ediyor. Kaynak ülkelerinde rahatlık var, kendileri ürettiği için.

"Bunlar tarifelere yansıyacak"

Bizim gibi Avrupa piyasaları da dışarıya bağlı olduğumuz için kontrol etme şansımız yok. Maliyetler değiştikçe bunlar tarifelere yansıyacak. BOTAŞ son birkaç yıldır fedakarlık yaparak görevini sürdürüyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak. Orta ve uzun vadede petrol fiyatlarını izleyeceğiz. Bugünden petrol fiyatlarının orta ve uzun vadede nasıl gelişeceğini kimse bilemiyor. Arz/talep dengesi üzerine kurulu sistem var. Vatandaşları enerji ürünlerini verimli kullanmaya davet ediyorum.

Türk Akımı projesi

Binalarda yalıtımın yapılması, az elektrik tüketen cihazların tercih edilmesi ve tasarruflu araçların tercih edilmesi gerekiyor. Türk Akım'da çok hızlı yol alıyoruz. Türk Akımı ve TANAP, bölge ülkelerinin arz güvenliğine büyük oranda katkı sağlayacak. Akkuyu'da inşaat devam ediyor. Akkuyu'da üçüncü ünite ile ilgili sınırlı inşaat izninin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Sinop'ta yine nükleer projelere devam edeceğiz, yeni bir çalışma gerektirecek konu, alan çok uygun. Hangi ülke ile devam edeceğimiz müzakereler sonucu ortaya çıkacak.

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