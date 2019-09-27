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Kayseri'de otobüste liseli kıza istismarda bulunan işçi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de, özel halk otobüsünde 16 yaşındaki Ö.Y. adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki işçi M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Tutuklandı

Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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