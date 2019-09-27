Eşini delik deşik etti! Kayınpederini arayıp 'Kızını öldürdüm' dedi

Kayınpederini arayıp 'Kızını öldürdüm'

Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.