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Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Ali Koç'a verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen cezayla ilgili kararını açıkladı.

Ali Koç'un cezası kalktı
TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Protokol tribününden izleyebilir
Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararın ardından Ali Koç, yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçını istediği protokol tribününden izleyebilir. 

Ne olmuştu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim için “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” dedikten iki gün sonra “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir karşılık vermişti.

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