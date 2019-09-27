Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu'dan İstanbul depremi uyarısı! Her an...

İSTANBUl depremi sonrası uzmanlardan korkutan açıklamalar geliyor. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, ''Evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Deprem her an büyüyebilir. Garantisi yok'' dedi.

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen depremlerden tedirgin olduğunu, beklenen olası Marmara Depremi için öncü olup olmadığına karar verebilmek için artçı sarsıntıların seyrini izlemek gerektiğini söyledi. Gündoğdu, "'Evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Bunun söylenebilmesi için başka parametreler olması lazım. Eviniz sağlam ise, güveniyorsanız gidin yatın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında Burdur’da olduğunu ve biraz tedirgin olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, tedirginliğinin depremin Kuzey Anadolu Fay hattının tam üzerinde ve ‘Doğru atımlı’ mekanizma çözümünden kaynaklandığını belirtirken, “Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı” ifadelerini kullandı.

Büyük istanbul depreminin öncüsü mü?

Dr. Gündoğdu, Silivri, Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde insanların geceyi evlerinde geçirmeleriyle ilgili olarak “Evleri sağlam olanlar, girebilir" dedi. Gündoğdu, şöyle devam etti: "Bu deprem beklenen olası Marmara Depremi’nin öncüsü mü, önemli bir soru. Bunun yanıtını yine verilere bakarak vermek lazım. Artçıların ardından aktivitesi mutlaka duracak. O güne gelebilmek için bayağı bir takip lazım. AFAD ve Kandilli, bu depremden sonra 100’e yakın artçı tahmininde bulundu. Bunlara baktığımızda kesin değerlendirme için sürenin biraz daha uzun olacağını gösteriyor. Biz deprem istasyonundaki verilere de bakıyoruz. Bir aylık süre içerisinde tahmin edilecek bir deprem var ama adını koyamayız. Proplarda işaret gördük diyelim, bu bize depremlerden sonra daha büyük beklediğimiz 7.5 büyüklüğündeki depremi haber vermez. O zaman ortaya çıkacak enerjinin şu andakinden çok daha fazla olacağını düşünüyoruz.

Bu her an büyüyebilir garantisi yok

Bunun için elimizde yeterli veri yok. Veri olursa Strasbourg Kuralları uyarınca bunu bu işle uğraşanlarla paylaşacağız. Belirli bilim insanları ile bunu paylaşmamız lazım. Ondan sonra AFAD’a bildireceğiz. AFAD da bölge boşaltması kararını vermesi gerek. Son kararı kimin vereceğini bilemiyoruz. Birinci şoktan sonra bunu bir süre izlememiz lazım. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenmiş hale gelecektir. Yani büyük deprem başka bahara kalmış demektir. Bunu şu anda söyleyebilecek durumda değiliz. Bu her an büyüyebilir. Garantisi yok. Silivri açıklarında oldu. “

İçimin sıkılmasının nedeni bu

Olası Marmara Depremi’nin nerede olacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğdu, “Yanıtımız; Silivri açıkları. İçimin sıkılmasının nedeni bu. Silivri açıklarında iki tane orta şiddetli geçen ve bütün Marmara’da duyulan bir deprem oldu.

Evinize gidin rahat uyuyun diyemem

Bunun geçmişini incelemeden 'evinize gidin rahat uyuyun' diyemem. Bunun söylenebilmesi için başka parametreler olması lazım. Eviniz sağlam ise, güveniyorsanız gidin yatın. Büyük deprem olacak verisi elimizde yok. Ancak depremi haber alma sistemimiz yeni gelişme olursa veriler aniden yükselirse o zaman durum başka. Artçı sayıları düşmeye başladığı zaman derinlik normale geldiğinde enerji orada açığa çıkması kapanmış demektir. Buna çok zaman gerek. Bunlar fayın üzerinde olan depremler tedirginliğimi arttırıyor yani. Beklemek lazım. En iyi söyleyebileceğim evi sağlam olanlar içeri girebilir. Bütün gün deprem beklenemez” dedi.

Avcılar çok hırpalanmış

Dr. Oğuz Gündoğdu, depremden etkilenen ilçelerden Avcıların depremle çok hırpalanmış bir yer olduğuna dikkat çekerken, “Oranın danışmanlığını yapıyorum. Derhal kentsel dönüşüme geçilmesi lazım. Durduk yerde yarısı yıkılabilecek halde yapılar yar. Binalar yamuk hemen görürsünüz. Bakırköy veya Avcılar arasında depremi hissetme arasında büyük fark var. Bunun için araştırmalar yaptık, uyardık. Dönüşüme Avcılar’dan başlarlarsa iyi ederler” diye ekledi.