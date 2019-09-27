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Deprem anında ne yapmalıyız? 5.8'lik deprem canlandırılarak anlatıldı

İstanbul'da dün gerçekleşen 5,8'lik deprem büyük paniğe neden olurken AFAD eğitmeni deprem anında alınması gereken önlemleri anlattı.

İstanbul'da gerçekleşen 5,8'lik deprem, kentte büyük paniğe neden oldu. Pek çok ilden hissedilen sarsıntı, deprem ülkesi olan Türkiye’de o soruyu bir kez daha gündeme getirdi: Deprem anında ne yapmalıyız? NTV muhabiri Celal Çamur, bu sorunun yanıtını uzmanından almak için AFAD’ın simülasyon merkezinin yolunu tuttu. Canlı yayında 5,8’lik deprem bir kez daha canlandırılırken, AFAD eğitmeni Gamze Yıldırım da deprem anında alınması gereken önlemleri anlattı.

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