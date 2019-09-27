Mehmet Ali Erbil ilk kez anlattı: Yürüyemeyeceksem fişimi çekin!

Yıllar önce atlattığı kaçış sendromuna geçtiğimiz yıl yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. Mali, iyileşmesinin ardından aylar sonra katıldığı canlı yayında, geçirdiği sıkıntılı günleri anlattı.

Aylar sonra Kanal D'nin 2. Sayfa programında görünen Mehmet Ali Erbil, "Ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Eğer yürüyemeyeceksem kardeşime “fişimi çekin” dedim. Yoğun bakımın ardından ilk olarak Muhsine’yi aradım." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.