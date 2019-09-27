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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' oturma eylemi

İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’de depremde oluşan hasarlar nedeniyle öğrenciler derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapı güvenliği ve kriz yönetimi gibi başlıklar yeniden tartışma konusu haline geldi. 

Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 34 kişi yaralandı ve 473 binanın hafif hasarlı olduğu tespit edildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri de, depremin ardından kampüste yaşanan hasarlar nedeniyle derslere girmeyerek oturma eylemi başlattı.

#AcilEylemPlanıNerede, #çapabağırıyor, #çapayıkılıyor etiketleri ile yapılan sosyal medya paylaşımlarında, hastanedeki çatlak fotoğrafları paylaşılarak hasar tespiti yapılması istendi.

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