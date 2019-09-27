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Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası TT oldu

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun depremden ve afettlerden korunma duası TT listesine girdi.

İnternet Haber

Dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem herkesi korkuturken Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de yayınlanan Dostadoğru programında yaptığı depremden korunma duası Twitter da TT listesinde girdi.

Bazıları ATV'nin deprem olduğu gün hocaya dua yaptırmasını eleştirirken, bir çok kişi destek çıktı. 

Eleştirenler ile destekleyenlerden bazılarının attığı twitler şöyleydi:

İşte Nihat Hatipoğlu'nun TT listesine giren o duası.

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