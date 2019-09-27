Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası TT oldu

Dün İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem herkesi korkuturken Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de yayınlanan Dostadoğru programında yaptığı depremden korunma duası Twitter da TT listesinde girdi.

Bazıları ATV'nin deprem olduğu gün hocaya dua yaptırmasını eleştirirken, bir çok kişi destek çıktı.

Eleştirenler ile destekleyenlerden bazılarının attığı twitler şöyleydi:



Nihat Hatipoğlu’nun dua etmesine kimse karşı değil ama öncelikle hazırlıklarımızı yapalım, sonra takdiri Allah’a bırakalım.



GSM operatörleri anında çökerse, İstanbul tam bir beton şehir olursa, toplanma alanları kafes kadar kalırsa Hatipoğlu ne yapsın? #depremolabilir — Kocamanizm (@kocamanizm) September 27, 2019

Nihat hatipoğlu okuduğu dualarla bizi Afetten koruyabiliyorsa;



0 zaman neden devlete 40 milyar deprem vergisi ödedik.



Nihat Hatipoğlu ile Pazarlık yapmak daha mantıklı değil mi? — VARTO’lu (@ozer_v) September 26, 2019

Nihat Hatipoğlu hocanın #deprem afetinin musibetlerinden Allah(cc)’a sığınılan bir dua yapması hangi bilim dalına ters düşüyor.

Veya bir hoca, hangi olayda ve ne zaman Allah(cc)’a el açmalı!

Veya

Allah(cc)’ın ismini bile duymaya tahammül edemeyen bu ateistlerle ne yapacağız? — DursunAli Erzincanlı (@dalierzincanli) September 27, 2019

Bilimi tedbir için kullanmak elbet gerekli ve faydalı ancak hic suphe yokki daldan bir kuru yaprak dahi Allah in izni olmadan yere düşmuyorsa bu alemde tum afetler O nun müsaadesi olmadan olamaz

. Nihat Hatipoglu nun duası hepimiz icinken Amin demek çokmu zor. — Isa Dönmez (@Isa09700236) September 27, 2019

İşimiz Nihat Hatipoğlu 'na kaldıysa yaş. — Arzu Bulut (@ArzuBulut955) September 27, 2019

Nihat Hatipoğlu her türlü afetten korunma duası yaptı diye siz yine de tedbirinizi almayı bırakmayın.Deprem çantanızı hazırlayın,eşyalarınızı sabitleyin. Gelmeeeee demek yerine gelirse hazır olun👍🏻 — İlk🍀 (@ilknur_Yavuz_) September 27, 2019

İstanbul depremi için alınan en şahane önlem alınmış ve Nihat Hatipoğlu'na dua ettirilmiş.

Kapatın tüm okulları, dağıtın tüm kurumları..

D.Bakır'dan Nihat, İstanbul'dan Mahmut, Menzil'den Erol okusun bir dua yeter.

20 yılda 1400 yıl geriye gitmişiz.

Vah ki, vah..

#depremistanbul — Why (@Nedensellik_) September 27, 2019

Nihat Hatipoğlu deprem için dua ediyor diye dalga geçmiş millet yahu adam ilahiyatçı ilahiyatçı elinden gelen tek şey dua etmek o da vazifesini ifa ediyor bunun neresi dalga geçilesi?



#depremistanbul — Retrospektif (@krekadon12) September 27, 2019

İşte Nihat Hatipoğlu'nun TT listesine giren o duası.