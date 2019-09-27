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Deprem sonrası izlenme rekoru kıran Selim Kotil'in konuşması

İstanbul'da 5.8 şiddetinde depremde sonrası 31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim kotil'in uyarılarını izlenme rekoru kırdı

İstanbul'da dikkat çeken bir seçim çalışması ortaya koyan Selim Kotil, olası bir depremde mega kentte iletişimin çökeceğini, bu konuda kimsenin bir hazırlığı olmadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında bir konuşmasında, İstanbul'un büyük depreme hazırlıksız olduğunu belirten Selim Kotil şöyle konuşmuştu: " Deprem olduğunda cep telefonlarının baz istasyonları çökecek haberleşme duracak. Ekrem bey diyor ki biz bir deprem olduğu zaman diyor vatandaşa mesaj gelecek toplanma yerlerine göstereceğiz diyor. Ben diyorum ki cep telefonu çalışmayacak. Söz konusu İstanbul'lunun canıdır.Baz istasyonları çöktüğünde haberleşmeyi sağlayacak hiç bir hazırlık yok. Bu teknolojiyi Türkiye'de bilen iki üç kişiden biriyim...Kartal'da bina çöktü 3 günde molozunu kaldıramadılar.Deprem olduğunda ilk bir saat ve ilk 24 saat çok önemli. Deprem olduğunda itfaiyeci hanımından haber alamıyor çocuğundan haber almıyor ne yapacak nereye gidecek. İnsanı düşünün insan önce ailesini düşünür. Peki çözüm ne çok basit. Deprem anında en az 30 bin kişiyi kaybederiz.Ama deprem sonrası Allah korusun yağma,tecavüz,hastalık açlık 1,5 milyon insanın canı tehlikede ve bu deprem olacak. Rant uğruna asgari alanları açıyorsun yanlış. Var mı çözüm Türkiye'de var. İpucu vereyim Savunma Sanayinde bir tane var. Bunu İstanbul'a kurmamız lazım acilen lazım."

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