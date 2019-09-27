Deprem çantanızı hazır bulundurun! İşte deprem çantasında olması gerekenler
İstanbul'da yaşanan korkutucu depremin ardından uzmanlar her evde bulunması gereken deprem çantasında neler olması gerektiğini dile getirdi.
Türkiye'de son günlerde ard arda yaşanan depremlerin ardından uzmanlar deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra deprem sonrası için de insanları uyardı. Depreme hazırlıklı olmak için deprem çantasının her evde bulunması gerektiğini belirten uzmanlar, deprem çantasında neler olması gerektiğini listeledi.
İşte olması gereken malzemeler…
1. Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarayacaktır)
Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
2. Battaniye
Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
3. Giysi
Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.