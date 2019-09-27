Deprem çantanızı hazır bulundurun! İşte deprem çantasında olması gerekenler

Türkiye'de son günlerde ard arda yaşanan depremlerin ardından uzmanlar deprem anında alınması gereken önlemlerin yanı sıra deprem sonrası için de insanları uyardı. Depreme hazırlıklı olmak için deprem çantasının her evde bulunması gerektiğini belirten uzmanlar, deprem çantasında neler olması gerektiğini listeledi.

İşte olması gereken malzemeler…