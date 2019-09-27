Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cünün cezası kesildi!

Türk Telekom'dan deprem özrü! Tüm kullanıcılara 10 GB internet

2019 YDS/2 sonuçları açıklandı TC ile sorgulama ÖSYM AİS girişi

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole uçtu: 2 öğrenci öldü 5 de yaralı

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