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Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cünün cezası kesildi!

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sedat Hasan Karacaoğlu adındaki FETÖ'cü şahıs Moldova'dan Türkiye'ye teslim edildi.

Mahkeme Karacaoğlu'nu 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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