Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cünün cezası kesildi!

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sedat Hasan Karacaoğlu adındaki FETÖ'cü şahıs Moldova'dan Türkiye'ye teslim edildi.
Mahkeme Karacaoğlu'nu 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.