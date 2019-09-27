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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole uçtu: 2 öğrenci öldü 5 de yaralı

HAKKARİ Derecik'te ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerden 2'si kurtarılamadı

Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.

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