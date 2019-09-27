Deprem sonrası Selim Kotil'in konuşması izlenme rekoru kırıyor

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil'in seçim döneminde depreme ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil'in uyarıları 5,8'lik deprem sonrası izlenme rekoru kırdı.

Kotil, olası bir depremde mega kentte iletişimin çökeceğini, bu konuda kimsenin bir hazırlığı olmadığını açıklamıştı.

"Cep telefonu çalışmayacak"

Geçtiğimiz Mart ayındaki bir konuşmasında, İstanbul'un büyük depreme hazırlıksız olduğunu belirten Selim Kotil, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

Deprem olduğunda cep telefonlarının baz istasyonları çökecek haberleşme duracak. Ekrem bey diyor ki biz bir deprem olduğu zaman diyor vatandaşa mesaj gelecek toplanma yerlerine göstereceğiz diyor. Ben diyorum ki cep telefonu çalışmayacak.

"İlk bir saat ve ilk 24 saat çok önemli"

Söz konusu İstanbullunun canıdır. Baz istasyonları çöktüğünde haberleşmeyi sağlayacak hiç bir hazırlık yok.

Bu teknolojiyi Türkiye'de bilen iki üç kişiden biriyim... Kartal'da bina çöktü 3 günde molozunu kaldıramadılar. Deprem olduğunda ilk bir saat ve ilk 24 saat çok önemli. Deprem olduğunda itfaiyeci hanımından haber alamıyor, çocuğundan haber almıyor, ne yapacak nereye gidecek?

"En az 30 bin kişiyi kaybederiz"

İnsanı düşünün insan önce ailesini düşünür. Peki çözüm ne çok basit. Deprem anında en az 30 bin kişiyi kaybederiz. Ama deprem sonrası Allah korusun yağma, tecavüz, hastalık açlık 1,5 milyon insanın canı tehlikede ve bu deprem olacak. Rant uğruna asgari alanları açıyorsun yanlış.