Guardiola'dan Çağlar Söyüncü bombası! Manchester City gözünü karartı

İngiliz basını, Manchester City'nin Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü Ocak ayında kadrosuna katacağını yazdı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Manchester City'e transfer olabilir

Ada basını, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.





Çağlar'ı gözüne kestirdi

The Guardian'ın aktardığı habere göre; Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı.





Sözleşmesi 2023'te bitiyor

Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.