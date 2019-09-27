Emlak Konut, Galatasaray ile yapılan Riva ve Florya protokollerini feshetti

Emlak Konut, Galatasaray ile 2016 yılında imzalanan Riva ve Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

Emlak Konut, Riva ve Florya arazileri için Galatasaray Spor Kulübü ile 2016 yılında yapılan protokolü feshettiğini açıkladı.

İşte Kap'a yapılan açıklama

Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında Riva ve Florya'daki taşınmazlarla ilgili imzalanan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

2016'da protokol imzalamıştı

Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla 2016'da protokol imzalamıştı.

Söz konusu protokol ile ilgili fesih sürecinin başlatıldığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.