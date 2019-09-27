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Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao yorumu

PSG'nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva, Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu belirtirken Falcao tehlikesinin de altına çizdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'de takımın Brezilyalı savunmacısı Thiago Silva, sarı-kırmızılı takımla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın tehlikeli bir rakip olduğunu dile getiren Thiago Silva, Radamel Falcao tehlikesine de vurgu yaptı ve Kolombiyalı golcünün ne zaman ne yapacağını önceden kestiremediklerini söyledi.

beIN Sports'a konuşan Thiago Silva'nın Galatasaray hakkındaki düşünceleri şu şekilde;

''Yüzde 60'ımızla Galatasaray'ı yenemeyiz''
"Akıllıca oynamalıyız, soğukkanlı ve inançlı olmalıyız. Aksi takdirde başarılı olamayız. Akıllı davranmazsak normal oyunumuzu oynayamayız. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sorumluluk almalıyız. Çok tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmak için üst düzey oynamalıyız. Yüzde 60'ımızla Galatasaray'a karşı kazanmamız imkansız''

''Falcao'nun yapacaklarını önceden bilemezsiniz''
"Marquinhos, Kimpembe ve Diallo ile konuştuğumuzda, Falcao tarzında futbolcuların yapacaklarını önceden bilemeyeceğimizi söyledim. Siz bir şey yapacağını tahmin ettiğinizde o başka bir şey yapabilir. Çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta çok dikkatli olmalıyız. Falcao'ya ağır çekimde müdahale edemezsiniz.''

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