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Volkswagen'den Türkiye açıklaması tarih verdiler

Alman otomotiv devi Volkswagen milyon euroluk yatırım için Türkiye'yi seçti. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin en geç iki hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

1,3 milyar euroluk yatırımını Türkiye'de yapması beklenen Volkswagen'de geri sayım başladı. 

Reuters'in haberine göre Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.

4 bin kişiye istihdam

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam yaratabilir.

Bulgaristan aday ülkeler arasındaydı

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

Skoda ve Seat üretilecek

VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Türkiye, 1990 Opel, 1994 Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırım yapmıştı. VW Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat içinde üretim yapacak. VW'nin Türkiye'yi tercih etmesinde ekonomide son dönemde sergilenen başarılı performansın da etkili olduğu belirtiliyor.

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