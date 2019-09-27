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2019 YDS/2 sonuçları açıklandı TC ile sorgulama ÖSYM AİS girişi

2019-YDS/2 sonuçları ÖSYM AİS sayfasından açıklandı. Adaylar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de 5 dilde uygulanan 2019-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2019-YDS/2 sonuçlarının öğrenmek için tıklayın....

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