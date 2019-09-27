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Figen Yüksekdağ hakkındaki karara meydan okudu: Çifte tutuklama kar etmez

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

HDP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın çarpıcı açıklamalarına yer verildi. Yüksekdağ, "Çifte tutuklanmış olarak karşınıza çıkıyorum. Bizim çeliğimize çifte su verilmiş. Çifte tutuklama kar etmez" diye konuştu.

Hakkında verilen karar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan HDP eski Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, "Hakkımda çifte tutuklama kararı verenler şunu unutmasın" diyerek şunları söyledi: Bizim çeliğimize çifte su verilmiş. Çifte tutuklama kar etmez. Bu zamana kadar anlayamadılarsa yazık olmuş.

"22 kez tutuklasınlar bizi çifte tutuklayanlar"

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yüksekdağ'ın şu ifadelerine yer verildi:

Çifte tutuklanmış olarak karşınıza çıkıyorum. Bir tutuklama yetmedi. İki kez tutukladılar.

22 kez daha tutuklasınlar hakikat değişir mi? Hiç farketmez. Benim sözlerim, düşüncelerim, HDP'nin varlığı, HDP'nin önemi değişir mi? 22 kez tutuklasınlar bizi çifte tutuklayanlar.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani için düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verilmişti.

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