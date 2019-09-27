Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışan şahıs yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Bir şahıs İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışırken yakalandı.

27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

Elinde jiletle balkona kadar ulaştı

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.





İmamoğlu binada değildi şahıs gözaltına alındı

İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.



