Bursa'da yemin töreninde yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı
BURSA’da yüzlerce astsubay mezun oldu, törene ise yüzlerce asker arasında "Ali" "Neredesin" diye 10 dakika boyunca koşturup oğlunu bulduğunda gözyaşlarına boğulan anne damgasını vurdu
Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı.
1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı. O anlar ise görenlere duygusal anlar yaşattı.
Tören sonunda aileler çocuklarıyla hasret gidermek için tören alanına girdi. Aileler bol bol fotoğraf çektirip bu gurur gününe ortak oldular. Bu arada askerlerin arasına karışan bir anne herkesi şaşırttı.
Kalabalığın arasına yavrusunu bulabilmek için dalan gözü yaşlı anne "oğlum ! Ali neredesin?’’ diyerek yüzlerce öğrencinin arasında oğlunu aradı. Uzun arayışların ardından oğluna kavuşan anne gözyaşlarıyla oğluna sarılarak hasretini giderdi. Ortaya ise duygusal görüntüler çıktı.
O anlar kameralara böyle yansıdı. Kavuşma anı oldukça duygu yüklüydü.