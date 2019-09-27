Bursa'da yemin töreninde yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı

Bursa 174 yıllık geçmişi bulunan ve önceki yıl Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülen tarihi okulda anlamlı bir tören vardı.

1 yıldır eğitim gören Astsubaylar yemin töreninin ardından mezun oldu. Tören sonunda ise bir anne gözyaşları içerisinde bir yıldır hasretini çektiği oğlunu aradı. O anlar ise görenlere duygusal anlar yaşattı.