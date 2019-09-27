HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu deprem toplantısına çağrılmadı açıklaması

İnternet Haber

İSTANBUL depremi sonrasında bugün valilikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu toplantıya çağrılmadığı söylendi. İmamoğlu açıklama yaptı ancak sözleri muammayı büyüttü. Valilikten açıklama geldi.

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Valiliği'nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Vali, AFAD Başkanı ve ilgili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde 26 Hizmet Grubunun yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Ekrem İmamoğlu çağrılmadı denildi

Toplantı sosyal medyanın gündemine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiayla düştü. Gazeteci Yıldıray Oğur ve İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyleyip buna tepki gösterdiler. 

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiasıyla ilgili şu açıklama yapıldı: İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah saat 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Hasdal Yerleşkesi’nde tekrar değerlendirilmesi kararlaştırılmış, bugünkü toplantı için tüm katılımcılar bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmişlerdir. Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Ekrem İmamoğlu : Genel sekterimizi orada
İBB lojistik merkezinde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İmamoğlu'na 'size davet mi gelmedi siz mi öyle uygun gördünüz' diye soruldu. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada' demekle yetindi. 

Yıldıray Oğur ve İsmail Saymaz'ın attığı mesajlar şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmeye çalışan şahıs yakalandı
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener : 'Bir sona doğru yaklaşıyoruz'
Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'ni bırakıyor mu?
AK Partili Özhaseki'den bomba etkili deprem açıklaması: Çok lakayt bir tavır takındılar
Türk Telekom'dan deprem özrü! Tüm kullanıcılara 10 GB internet
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole uçtu: 2 öğrenci öldü 5 de yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası kritik toplantı sonrası faiz kararını açıkladı!
Dolu sadece sarımsağı değil cepleri de vurdu! Kilosu 70 lira
Figen Yüksekdağ hakkındaki karara meydan okudu: Çifte tutuklama kar etmez
Guti hayalindeki mesleği anlattı
Mısır Erdoğan'ın BM'deki sözleri üzerine Türkiye'ye nota verdi
Bakan Pakdemirli açıkladı: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme
Yorumlar 26 yorum