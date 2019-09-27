Ekrem İmamoğlu ve Valilik yalanladı Fatih Portakal ikna olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na davet edilmediği iddiasını İmamoğlu ve İstanbul Valiliği yalanladı. Tatışmalara katılan Fatih Portakal'a göre iki taraftan biri yalan söylüyor.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve AFAD yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddia edildi.

Yıldıray Oğur ve İsmail Saymaz paylaştı

Gazeteciler İsmail Saymaz ve Yıldıray Oğur twitter sayfasından İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasını paylaşınca ortalık karıştı. Oğur, yaptığı paylaşımda "Deprem için bile yan yana duramayanlar birlik ve beraberlikten bahsetmesin. Yazık" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu: Arkadaşlarımız orada

Spekülasyona konu olan davet tartışması İmamoğlu'na soruldu. Bir gazetecinin sorusu üzerine iddialara yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Genel Sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada" dedi.

Dünkü toplantıda davet iletilmiş

İstanbul Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasını yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında bugün saat 10.00'daki toplantı için karar alındığını ve tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasını koydular

İmamoğlu ve valilik açıklamasından sonra Saymaz ve Oğur, Valilik açıklamasını sayfalarına koyarak bir anlamda kendilerini yalanlamış oldu.

Fatih Portakal ikna olmadı

Tüm bu yaşananlardan sonra Fatih Portakal, çok konuşulacak bir tweet attı. Portakal'a göre ya İstanbul valiliği ya da Büyükşehir Belediyesi yalan söylüyor. İmamoğlu valiliği yalanlamazken valilik de dünkü toplantıda davetin yapıldığı bilgisini geçmişti. Bu açıklamalara rağmen Portakal aksini yazdı.