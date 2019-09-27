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Muğla'da hafriyat kamyonu durağa daldı! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, önce otobüs durağına, ardından da elektrik direği ile park halindeki otomobile çarptı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında 07 GSY 49 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Mustafa Ateş, Halil Bey Bulvarı'nda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon, önce otobüs durağına daldı.

Durakta bekleyen yolculardan Seyhan Pınar, kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kamyon, ardından beton elektrik direği ile park halindeki 34 ZB 1553 plakalı otomobile çarptı. Devrilen direk nedeniyle caddedeki binalarda elektrik kesintisi yaşandı.

Kalp krizi geçirdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförü Ateş'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ateş, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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