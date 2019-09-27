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Korkunç şüphe! 53 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de 53 günlük bebek henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U., iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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