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MHP liderine hakarete suç duyurusu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

MHP Liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan “Geberip gitmediğine üzüldük” şeklindeki tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü Gençlik çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü Gençlik arasında çok büyük infiale neden oldu.

Kocabey, “Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp hukuki işlemler başlatılacaktır” dedi.

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