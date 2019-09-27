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83 yıllık ünlü kuyumculuk firması konkordato ilan etti

Demirören Haber Ajansı

İZMİR 'de, 83 yıllık tarihi olan ve 1974 yılında Türkiye'nin ilk entegre üretim yapan kuyumculuk fabrikasını açan İzmir menşeli Temizocak Kuyumculuk, konkordato ilan etti.

Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik olarak, 'geçici mühlet' kararı verildi.

1936 yılında Mehmet Temizocak tarafından Kemeraltı Çarşısı'nda küçük bir atölye olarak kurulan ve 1974 yılında entegre ziynet eşyası üreten ilk fabrikanın İzmir'de kurulmasına imzasını atan Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 'geçici mühlet' kararı verildi.

Kararda, alacaklıların mahkeme ilanının yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edebilecekleri belirtildi. Şirketin yönetim kurulu başkanı olan Yılmaz Temizocak, uzun yıllar Ege Ekonomiye Geliştirme Vakfı (EGEV) başkanlığı görevinde bulundu.

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