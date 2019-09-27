Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı için sarı-lacivertli kulüp hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de TT Stadyumu'nda oynanacak.