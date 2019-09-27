Candaş Tolga Işık o konuyu İmamoğlu'na sordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na davet edilmediği iddiası gün boyu tartışılmıştı.

İstanbul Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasını yalanlamıştı. Valilikten yapılan açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında bugün saat 10.00'daki toplantı için karar alındığını ve tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AFAD’daki toplantıya davet edildiği halde katılmamasına yönelik eleştirileri sordu. Işık, İmamoğlu'nun kendisine verdiği cevabı da twitter hesabından paylaştı. İşte Candaş Tolga Işık'ın konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;

''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum az önce AFAD toplantısıyla ilgili “Konu deprem gibi hassas bir mevzu olduğu için böyle bir tartışmaya girmeyi veya uzatmayı doğru bulmuyorum. Ama şunu herkes bilsin ki ben devletimin çağırdığı her yere her zaman giderim” dedi.