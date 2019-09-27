Ankara'da salgın hastalık iddiasına açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, içme suyundan kaynaklı salgın hastalık olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. İşte Yavaş'ın o iddialarla ilgili cevabı;

ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur" denildi.

ASKİ tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğu kesinlikle doğru değildir.Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Kurumu tarafından 1000'in üzerinde noktadan alınan su numunelerindeki klor konsantrasyonu 0,2 mg/L'nin üzerindedir. Suyumuz, Dünya ve Türk Kalite Standartlarına uygundur."

Öte yandan konuyla ilgili Twitter adresinden açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" dedi.