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İsmail Saymaz'dan İmamoğlu paylaşımı için özür

Gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'un AFAD toplantısına daveti ile ilgili paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür diledi.

İsmail Saymaz, İstanbul'da deprem ile ilgili toplantıya İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini paylaşmıştı. Daha sonra konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklamalarını da paylaşan Saymaz takipçilerinden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı;

''Bu açıklamanın öncesinde attığım, "İmamoğlu davet edilmedi" şeklindeki twitimi, vaziyeti eksik yansıttığı için sildim. Düzeltir, takipçilerden özür dilerim.''

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