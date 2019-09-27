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Bahçeli paylaşımı yapan CHP'liye meydan dayağı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Söğüt'te yaşadığı talihsiz kazanın görüntülerini paylaşan CHP'li Mücahit Avcı saldırıya uğradı. Avcı, geçtiğimiz dönemde aralarında MHP'li yöneticilerin de bulunduğu bazı isimler tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 731. Ertuğrulgazi'yi Anma Ve Söğüt Şenlikleri'ndeki düşme görüntüsünü paylaşan CHP'li Mücahit Avcı saldırıya uğradı. Bahçeli paylaşımından dolayı tehdit edildiğini söyleyen Avcı, twitter'dan aralarında MHP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu kendisine yönelik tweetleri paylaşmıştı.

CHP'li Mücahit Avcı saldırıya uğradı. Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Avcı'nın darp edildiği görüntüler yer alıyor. 

Avcı, geçtiğimiz haftalarda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Söğüt'te düzenlenen şenliklerdeki düşüş görüntülerini paylaşmış ve MHP lideri için de "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs.." ifadesini kullanmıştı.

"Tehdit ediliyorum"

Avcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımının ardından tehdit edildiğini duyurmuştu. Twitter'dan aralarında MHP'li bazı yöneticilerin kendisiyle ilgili tweetlerini de paylaşan Avcı, ideolojilerin ve liderlerin tanrı yerine konulduğunu ileri sürmüştü.

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