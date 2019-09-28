İstanbul'da gece yarısından itibaren onlarca artçı sarsıntı yaşandı

5.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul'da gece yarısından itibaren 29 artçı deprem daha yaşandı.

Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Artçı sarsıntılar yaşanacak

Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor.