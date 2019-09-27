İstanbul 5.8 ile sarsılırken Şeyma Subaşı'nın paylaştığı popo fotoğrafı olay!

İstanbul'u sarsan 5.8'lik deprem Türk halkını oldukça korkuttu. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar da kaydedildi. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını yayınlarken en ilginç paylaşım ise Şeyma Subaşı'dan geldi.





