Galatasaray Fenerbahçe derbisi tahminleri Ahmet Çakar şans tanımadı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşıya karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili spor dünyasının ünlü isimleri, ağırlıklı olarak Galatasaray'a şans verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 390. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Peki nefesleri kesecek derbi için spor dünyası ne diyor? Sonucu merak edilen müthişş karşılaşma için futbol yorumcuları ve spor adamları tahminlerini dile getirdiler.

Mustafa Denizli: Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla çok az bir farkla önde. Derbiler üç ihtimallidir. Galatasaray defansif anlamda Fenerbahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu gerçek ki maç ortada.



Mehmet Demirkol: Derbilerde ev sahibi yüzde 70 favoridir. Değişkenleri çok fazla olan bir maç. Son dönemde çok berabere bitiyor bu maçlar. Oyun içinde iki takım da beraberliğe ikna olabilir.

Yılmaz Vural: Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını göz önünde bulundurursak Galatasaray bir adım önde.

Sinan Engin: Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

Abdülkerim Durmaz: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

Ümit Karan: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ahmet Çakar: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ertem Şener: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Yeni Şafak