Artvin'deki selde sürüklenen kamyon dorsesi 26 km sürüklenerek ilçe değiştirdi

Artvin Borçka'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, kamyon kasasını 26 km boyunca sürükledi. Kamyon kasasının ilçe değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. Hopa-Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Selle birlikte 26 km gitti

Etkili olan sel nedeniyle bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı.