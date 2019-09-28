Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı karayolları su altında kaldı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.