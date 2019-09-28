Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalılar

Süper Lig'in 6. haftası Türkiye'nin en önemli derbisine sahne olacak. Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Geçtiğimiz sezonun etkisini atlatıp bu sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oluyor. İşte iki takım hakkında maç öncesi bilmeniz gerekenler...



Ligdeki ilk 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi alan ve 8 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 7. sırada bulunuyor.



Ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 10 puan topladı. Yaptığı maçlarda 11 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

Fatih Terim'in planı

Galatasaray'da Galatasaray'da son haftaların formda ismi Ömer Bayram, Fatih Terim tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı hem sol kenar hem de orta saha için önemli bir alternatif olan milli futbolcuyu, sonradan görevlendirmeyi düşünüyor.

Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe mücadelesinde de sarı kart görürse 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına geçen hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkan Rumen golcü Florin Andone de yedek kulübesinde yer alacak. Yıldız futbolcu, maçın gidişatına göre sonradan forma şansı bekleyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor

Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, önceki gün takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses'ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel, Radamel Falcao



FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriç













