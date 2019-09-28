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Habertürk'te Nagehan Alçı ve Ersan Şen birbirine girdi! Yayını kestiler

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Nagehan Alçı ve ceza hukukçusu Ersan Şen'in şiddetli tartışması yayını kestirdi.

Programda söz alan Ersan Şen'in güvenli bölge oluşturulduktan sonra Suriyelilerin anında gönderilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Nagehan Alçı araya girdi.

Tartışma iyice şiddetlenince..

Bu sırada Ersan Şen, Nagehan Alçı'ya "Boş konuşuyorsunuz." dedi. Bu ifadenin ardından Nagehan Alçı, oldukça sinirlendi ve tartışma iyice şiddetlendi.

Acil reklama gittiler

İkilinin arasındaki tartışmanın önüne geçemeyen program modaretörü, "Acil olarak bir reklam" diyerek yayını kesmek zorunda kaldı.

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