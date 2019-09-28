Ekrem İmamoğlu deprem sonrası açıkladı! Topkapı'daki İETT garajı afet toplanma alanı oluyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topkapı'daki 17 bin metrekarelik İETT garajının park ve afet toplanma alanı olarak düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

Park ve afet toplanma alanı olarak düzenlenecek

Kentte yaşanan 5,8'lik Silivri depreminin ardından başlayan afet toplanma alanı tartışması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

Topkapı’daki İETT garajı alanının plan değişikliğine dair kararın İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, "17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.