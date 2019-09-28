Kandilli Rasathanesi duyurdu! Silivri'de 3.8 şiddetinde deprem

İSTANBUL Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
AFAD'tan da açıklama geldi
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
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