HABER /  GÜNCEL

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Silivri'de 3.8 şiddetinde deprem

İSTANBUL Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

AFAD'tan da açıklama geldi

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bir düğün 5 cenaze! Komadayken gözlerini bir kez açtı sorduğu soruya kimse cevap veremedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu deprem sonrası açıkladı! Topkapı'daki İETT garajı afet toplanma alanı oluyor
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri sakat ve cezalılar
MHP'li Semih Yalçın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na deprem tepkisi
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya gitti ağaçta asılı bulundu
Habertürk'te Nagehan Alçı ve Ersan Şen birbirine girdi! Yayını kestiler
Bakan Murat Kurum duyurdu: Bodrum'da tespiti yapıldı hepsi yıkılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Fair Play'ın kralını yaptı! Sakatlanan sporcuyu omzunda taşıdı
Fırat'ın doğusunda ABD ile 7. ortak helikopter uçuşu
Ticaret Bakanlığı: 9 ayda havalimanlarında 127 milyon TL'lik kaçak eşya ele geçirildi
Artvin'deki selde sürüklenen kamyon dorsesi 26 km sürüklenerek ilçe değiştirdi
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklama: Ankara ve Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur
Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok
Yorumlar 1 yorum