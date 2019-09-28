Fair Play'ın kralını yaptı! Sakatlanan sporcuyu omzunda taşıdı

Atlet Braima Suncar Dabo, yarışta sakatlanan rakibi Jonathan Busby'i sırtında taşıdı. Olimpiyatlardaki bu görüntü spor camiasının gündemine oturdu.
Katar’ın başkenti Doha’daki Uluslararası Halife Stadı’nda Erkekler 5 bin metre yarışı gerçekleşti. Rakibinin sakatlandığını gören Dabo, sporcuyu finiş noktasına kadar omzunda taşıdı.
Birincilikten vazgeçti
Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo yarışı önde götürürken Arubalı rakibi Jonathan Busby’nin sakatlandığını gördü. Dabo, şampiyonluktan ve derecesinden vazgeçerek bacağından sakatlanan rakibi Busby’nin koluna girdi ve onu bitiş noktasına kadar taşıdı.
Tribünlerden alkış desteğini alan sporcu sosyal medyada da gündem oldu.
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