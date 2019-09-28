Bakan Murat Kurum duyurdu: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi. Kurum İmar barışına uymayan 21 bin kaçak binanın yıkılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da önemli açıklamalar yaptı. Kurum Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurum, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini söyledi.

54 bölüm yıkılacak

Firmanın da bu tespitler doğrultusunda yıkım işlemlerine başladığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak."

"Kaçak ne varsa yıkılacak"

Bir gazetecinin "Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı?" sorusuna Kurum, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

Akabinde açıklamalarda bulunan Murat Kurum şunları kaydetti:

21 bin kaçak yapıyı yıkılacak

Muğla'nın 9 ilçesinde ekipler aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle imar planına uymayan 20 bin kaçak yapı tespit ettik. Bunların 8 bini sahil kenarında bulunuyor. Toplamda 21 bin kaçak yapıyı yıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle aile yapılarımıza uygun binaları gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu anlamda imar barışına uymayan bütün yapıların devlet eliyle yıkılacağını vatandaşlarımıza bildirmek isterim.

Havadan karadan denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespit yapıyor ve yetkililere bildiriyoruz. Kendilerinin kaldırmalarını bekliyoruz. Eğer kendileri kaldırmazsa biz ekibimizle gidip kaldırıyoruz bugün burada kaldırdığımız 9 proje gibi.

20 milyon lira cezai işlem uygulandı

Kaçak yapılarından dolayı 20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır. Yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da tahsil edilecektir.

21 adet ağır asarlı 58 adet az hasarlı bina var

Deprem sonrası afetin şiddetine göre harekete geçildi. Depremden bir saat sonra hasar tespitine başladılar. Toplamda 2801 ihbar yapılmış durumda. 21 adet ağır asarlı 58 adet az hasarlı. 80 kamu binası incelendi. 14 okulda hasar tespit edildi. Gelen ihbarlar doğrultusunda arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar.

Bu anlamada kentsel dönüşümün önemini tekrar vurulamak istiyorum. 5.8 bir deprem yaşanıyor ve bu kadar az hasar oluyorsa çalışmalarımızın başarılı olduğu anlamına geliyor. 1,5 milyon eylem konutu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.